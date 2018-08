FOTOD Ülemiste Keskus andis laiendustöödele avapaugu

«Kaubanduskeskusesse toob inimesed eelkõige hea kaupluste koosseis, kuid laienduse eesmärk on kliendile pakkuda poodlemise kõrval ka kvaliteetset meelelahutust,» ütles Ülemiste keskuse direktor Guido Pärnits. Ta lisas, et selles osas on keskuse uustulnukad näiteks O'Learys spordibaar ja Vapiano restoran.