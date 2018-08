Tallinna börsi juht: mul tõuseb vererõhk, kui kuulen, et siinsel börsil pole võimalik investeerida

Börsid on pakkunud ettevõtetele raha kaasamise võimalust sadu aastaid. Näiteks erinevate valitsusvõlakirjadega kaubeldi Veneetsias juba 14. sajandil. Esimene börs, kus sai tänapäevases mõistes osta ja müüa nii aktsiaid kui võlakirju ja mis jätkuvalt tegutseb, loodi Amsterdamis 17. sajandi alguses.

Börside loomise algusajal kaasasid avalikult raha ja said börsiettevõteteks valdavalt suurettevõtted. Aja jooksul on börsi kaudu raha kaasamine kättesaadavamaks muutunud üha väiksematele ettevõtetele. Näiteks Tallinna börsi väikevenna First Northi kaudu saavad ettevõtted raha kaasata juba alates miljonist eurost.

Tehingu teisele osapoolele, investorile, on börsid pakkunud läbi nende sajandite ja pakuvad jätkuvalt kõige läbipaistvamat investeerimiskeskkonda. Ja kui heidame pilgu ajaloolistele tootlusnumbritele, siis ka tulusat. Täpselt sama kehtib ka Tallinna börsi kohta.

Börsi kohta hinnanguid andes jäädakse tihti pealiskaudseks ja võrreldakse ekstreemumeid, andmata neile adekvaadset konteksti. Mis tegelikult toimub, jääb tihti arvaja teadmatuse taha ja võib suures pildis lugeja segadusse ajada.

Öeldakse, et numbrid (lisaks graafikutele) on parim viis viimasedki huvilised teksti juurest eemale peletada, aga riskin siiski mõne lisada: 15 aastat tagasi moodustas Hansapank 57% ja Eesti Telekom 30% kogu börsi turuväärtusest (kokku 87%), aasta hiljem 88%. Ülejäänud ettevõtted olid kokku väärt 600 miljonit eurot. Võrdluseks, tänavu esimese poolaasta lõpus oli börsiettevõtete koondturuväärtus üle 3 miljardi euro. 2003-2005 kaubeldi peamiselt kahe aktsiaga – Hansapank ja Telekom, vastavalt 83%-92% kogu kauplemismahust. 2005. aastal viis Swedbank Hansapanga börsilt ära. Juba siis räägiti, et riik peaks kiiresti mõne suure riigifirma börsile tooma, vastasel korral lahkuvad siit välisfondid oma rahaga.

Lisaks Hansapangale ja Eesti Telekomile on Tallinna börsilt lahkunud veel Norma, Saku Õlletehas, Starman, Rakvere Lihakombinaat. Kuid ma ei näe siin draamat – need ettevõtted on endiselt Eestis olemas, nad on olulised ja mitmed neist parimate tööandjate nimekirjade ülemises otsas. Tõsi, nad on välisomandis, aga usun et paljuski tänu börsil saadud uuele kvaliteedile jõudsid tasemele, kus muutusid atraktiivseks uutele omanikele. Viis toonast ettevõtet on endiselt börsil ja pakkunud investoritele korralikke tootlusi – näiteks Kaubamaja Grupp on väärtust kasvatanud üle 10 korra, Harju Elekter pea 3 korda. Usun, et ka Olympicu omanikud said oma elutöö realiseerida paljuski tänu börsiettevõtte kvaliteedile. Kogupilt on täna oluliselt mitmekesisem ja laiapõhjalisem, ka ettevõtete arvu poolest.

Tallinna Sadamast ei saa ka üle ega ümber. Kui keegi arvab, et IPO korraldamine oli liiga kallis, siis tasub seda kaaluda sellise nurga alt: millal viimati avanes võimalus tutvustada rahvusvahelistele investoritele Eestit ettevõtteid sellisel tasemel? See on hoomamatu, kui palju kasu ja tähelepanu Valdo Kalm enam kui 100 välisinvestoriga kohtudes riigile ja meie ettevõtetele tõi. Või nagu üks sõber tavatses öelda: kui ei meeldi, ole mees, astu samm ette ja tee ise ära!