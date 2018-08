O`Learysi meelelahutuskeskused said uue omaniku

Esimene mitmekesist sportlikku meelelahutust pakkuv O`Learysi meelelahutuskeskus avati tänavu juunis Tallinnas Kristiine Keskuses ning veel sellel aastal avab sarnane keskus uksed ka Tartus. Järgmisel aastal on APL Restoranidel kavas laieneda O`Learysi ketiga ka Riiga Akropole kaubanduskeskusesse ning Tallinnas Ülemiste Keskusesse. Aasta hiljem avavad meelelahutuskeskused uksed ka Vilniuses ja Kaunases.

Apollo Groupi tegevjuht Mauri Dorbek selgitas, et kuna koostöö APL Restoranide ja Apollo Groupi teiste ettevôtete vahel toimib väga hästi, siis otsustati omandada ka APL Restoranid ja tuua nad samuti Apollo Groupi alla.

Tehingu jõustumiseks on vajalik konkurentsiameti luba.

Apollo Group on holding ettevôte, mis omab Apollo kauplusi, Apollo kinosid, Blenderi mahlabaare ja IceCafe jäätisekohvikuid, samuti filmidistribitsiooni ettevôtet Baltic Film Distribution. Apollo Groupi suuromanikud on Margus Linnamäe läbi UP Invest OÜ 55 protsendiga ja Ivar Vendelin läbi Sandbach OÜ 45 protsendiga.