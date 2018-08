800-miljonilise töötukassa reserviga kriisi üle ei elaks

«Täna tegelikult töötuskindlustus aitab liiga väheseid inimesi ja meil on hädasti vaja töötuskindlustuse reformi ja kuna erinevad poliitilised jõud – sotsiaaldemokraadid, Keskerakond, Reformierakond – kinnitasid, et selline reform on plaanis. See on siis see põhjus, et meie olime seekord nõus, me kogume raha natukene »rasvasemaks« või paremaks töötuskinldustuseks, mida me loodame,» rääkis Peterson.