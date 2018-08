Tallinna lepingupartner liikus skandaalse ärimehega seotud firmale

Maikuus omandas MRPs enamusosaluse APW Varahaldus OÜ ning juulis tuli Vinni kõrval bussiveofirma juhatusse Liis Puidak, kes on varem olnud näiteks Pärna firma UP Invest juriidiline esindaja.

Pärna juhitava APW Varahalduse omanikuks oli maikuuni OÜ HHL Rühm kaudu meedia- ja kinnisvaraärimees Hans H. Luik. Praegu on ettevõtte omanikuks Tõnu Põder, kes varem on kuulunud Pärnaga seotud firmade juhtorganitesse.

Pärna sõnul on MRP omanikeringis toimunud muutuse põhjuseks see, et Vinni on juba 73aastane ning aktiivsest ettevõtlusest tagasi tõmbumas. „Ta on juba eelmisest sügisest saadik otsinud investoreid,“ teadis Pärn.