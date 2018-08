Venemaa on asunud kiiresti kasvatama oma kullavarusid

Keskpank lisas maikuus kullavarudesse ligemale 20 tonni ja juunis 17 tonni. 2016. aasta algusega võrreldes on Venemaa kasvatanud oma kulla hulka umbes 37 protsendi võrra ja selle väärtuseks on hetkel hinnanguliselt 76 miljardit dollarit.

Lisaks kulla kogumisele on Venemaa hakanud kiiresti maha müüma USA võlakirjasid. Märtsi ja maikuu vahel vabanes riik ligemale 84 protsendist enda käes hoitud USA võlakirjadest. Kui märtsi alguses oli Vene valitsuse käes peaaegu 100 miljardi dollari väärtuses Ühendriikide võlakirju, siis mai lõpuks oli neid veel järel vaid ainult umbes 14,9 miljardi jagu.

Majandusanalüütikute hinnangul üritab Venemaa kulla kogumisega vähendada oma sõltuvust dollarist, sest kahe riigi vahelised suhted on üpris pingelised. Kreml tunneb tõenäoliselt muret selle üle, et võimalike tulevaste sanktsioonide käigus ei saa kohalikud pangad enam dollarites tehinguid teha ja nii üritatakse kullaga ennast dollari mõju eest kaitsta.

Venemaa rahandusminister Anton Siluanov ütles augusti alguses, et võlakirjade müük on vastuseks senistele sanktsioonidele. «Me oleme vähendanud suurel määral oma USA investeeringuid. Dollar, mida loetakse globaalseks valuutaks, muutub maksete tegemisel meile üha riskantsemaks,» ütles minister.

Venemaa on tõusnud väga kiiresti suurimate kullavarudega riikide edetabelis, möödudes sellel aastal isegi Hiinast. Maailma suurim kulla hoiustaja on aga USA, kelle valduses on ligemale 9000 tonni.