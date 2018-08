15-aastaselt 25 naelaga pururikkaks

Asutasid 15-aastaselt 25 naelaga firma, kuid see võimalik on?

Kõik sai alguse sellest, et läksin sõpradega Yorkshire’is ühte väikesesse linna poodlema. Kuklas küll pitsitas, sest ega mul väga palju raha olnud. Mu taskuraha oli vaid 25 naela. Ma ei saanud endale lubada peaaegu midagi, mida oleksin tahtnud.

Vaatasin 15-aastasena, nagu ma olin, kosmeetikapoes ringi. Mind huvitasid eelkõige looduslikud tooted. Sellist kosmeetikat oli poes alati vähe ja tavaliselt oli see väga kallis.

See vaesuse tunne oli nii laastav, et ma lihtsalt pidin midagi tegema. Sellel hetkel otsustasin, et teen endale ise huulepalsami, täpselt sellise, nagu vajan.