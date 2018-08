PZU: kindlustusturul paistab välja sünge liiklusaasta

Kehv liiklusaasta tähendab palju kindlustuskahjusid: PZU Kindlustus maksis juulis klientidele 2,1 miljonit eurot kahjuhüvitisi, mis kasvasid aastaarvestuses 21 protsenti. Kokku on PZU tänavu hüvitanud kindlustuskahjusid ligi 17 miljoni euro eest, mida on 23 protsenti mullusest rohkem. Kasvu taga on peamiselt sõidukikahjud, teatas PZU.