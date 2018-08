Baltika toob turule uue katusbrändi

Nõukogu heakskiidu saanud järgmise viie aasta tegevuskava näeb ette Baltika ärimudeli fookust kolmele suunale – kliendikesksus, digitaliseerimine ja rahvusvahelistumine. «Klientide vaatest tähendab see just nende eelistustele põhinevat ostukogemust ning suuremat tähelepanu traditsioonilise jaekontseptsiooni sidumisele e-kaubandusega nii koduturul Baltikumis kui ka olemasolevatel ja tulevastel eksportturgudel,» selgitas Baltika juhatuse esimees Meelis Milder pressiteates.

Kvaliteetsema kliendikogemuse pakkumise oluline osa on katusbränd Vérenni turule toomine eeloleval sügisel. «Uus katusbränd seob erinevad moekollektsioonid ühtseks tervikuks ning kujundab ümber lojaalsusprogrammi ja reklaamikeele,» lausus Milder. Esimene, uue kontseptsiooniga Vérenni esinduspood avatakse selle aasta sügisel Tallinna kaubanduskeskuses T1.

Rahvusvahelistumise suunal keskendub ettevõtte Meelis Milderi sõnul e-äri arendamisele ning kontsessiooni- ja frantsiisipartneritele uue koostöömudeli väljatöötamisele, et anda partneritele suuremat tuge kaubastamisel, laovarude juhtimisel, turundamisel ja poodide loomisel. Samuti on ettevõttel plaan analüüsida nii olemasolevate kui ka uute eksportturgude potentsiaali, et kinnitada sihtturud lähiaastateks.