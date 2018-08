USA kehtestas Hiinale vahetult enne kaubanduskõneluste jätkumist uued tollid

Ehkki see juhtum on eraldiseisev laiemast Hiina-USA kaubandustülist, mille raames president Donald Trump on kehtestanud tariifid kümnete miljardite dollarite väärtuses Hiina kaupadele, näitab see siiski, et agressiivne kaubanduspoliitika Hiina suunal ei ole kõneluste eel raugenud.