Õlletootjad: aktsiisi laekub planeeritust 100 miljonit eurot vähem

2018. aasta esimese kuue kuuga laekus riigieelarvesse 119 miljonit eurot alkoholiaktsiise, mida on üheksa miljonit eurot vähem kui 2016. ja kolm miljonit eurot vähem kui 2017. esimesel poolaastal, seda hoolimata pea mitu korda tõusnud maksumäärast. Tänavu esimesel poolaastal on veebruarist juunini alkoholiaktsiisi laekunud igakuiselt vähem kui möödunud aasta samal perioodil, teatas Eesti Õlletootjate Liit.

«Tuginedes 2018. esimese kuue kuu reaalsetele aktsiisilaekumistele prognoosime, et kogu aasta aktsiisi laekumiseks kujuneb umbes 240 miljonit eurot. Rahandusministeeriumi riigieelarve prognoos on tänavuseks aastaks aga 341 miljonit eurot. Maksuaugule lisandub veel saamata jääv käibemaks,» kommenteeris aktsiisilaekumise tulemusi Õlletootjate Liidu tegevjuht Peeter Võrk.

«Aktsiisimäärad on viimaste aastate võrdluses tõusnud kordades, tänavusel kevadel ja suvel on olnud müüki soodustavad ilmad, ka inimeste ostujõud on paranenud, aga vaatamata sellele laekub alkoholiaktsiisi tõenäoliselt absoluutnumbrites sel aastal vähem kui näiteks 2016. aastal, mil laekus 251,1 miljonit eurot,» lisas Võrk.

«Eesti ja Läti vaheline piirikaubandus on tekkinud ja kasvanud pooleteist aastaga väga suuremahuliseks ega ole ka ette näha, et stabiilsus või lagi oleks saavutatud. Seetõttu prognoosime, et alkoholiaktsiiside ning sellega seotud käibemaksu laekumine väheneb veel nii sel kui ka järgmistel aastatel. Ühtlasi väärib mainimist, et käesoleva aasta laekumine jääb oluliselt väiksemaks ka Rahandusministeeriumi poolt nii-öelda mitu korda korrigeeritud prognoosidest,» ütles tegevjuht.