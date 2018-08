Eesti tööturu hädad peletavad välismaised suurfirmad eemale

«Välisinvesteeringutest on viimase aasta jooksul ainult tööjõu puuduse tõttu jäänud Eestisse tulemata viis projekti töötajate koguarvuga 960 töökohta, millest 95 protsenti on IT-sektor,» lisas ta.

IT-ettevõtte Helmes suuromanik ja juht Jaan Pillesaar ütles, et ehkki keegi seda väga avalikult ei teata, on kuuldavasti kaalunud mitu suurt ettevõtet Eestisse tõsisema asukoha toomist, aga nad kõik on loobunud, kui on vaadanud, kui raske on siin tööjõudu saada ja kui kõrged on tööjõumaksud.