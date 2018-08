Inbanki juhatus sai uue liikme

Ivar Kallas on töötanud panganduse krediidi- ja riskijuhtimise valdkonnas enam kui 20 aastat. Enne Inbankiga liitumist oli Kallast viimased üheksa kuud Luminor Bank AS-i juhatuse liige ja riskijuht. Ligi 19 aastat tegutses Kallast Nordea panga Eesti filiaali krediidijuhi ja juhatuse liikmena. Kallast on töötanud kolm aastat ka Tallinna Pangas krediidiriski analüütikuna, teatas Inbank.

Inbanki juhatuse esimees Jan Andresoo ütles, et panga meeskonnal on kogenud riskijuhi lisandumise üle hea meel. «Vaadates Ivar Kallasti pikaajalist kogemust ja professionaalset tegevust riskijuhtimise valdkonnas, on selge, et tema lisandumine annab meie organisatsioonile väärtuslikku täiendust. Meie eesmärgiks on ehitada üles tugev rahvusvaheline ja innovaatiline pank ning Ivaril saab kanda olema väga oluline roll selles protsessis,» sõnas Andresoo pressiteates.