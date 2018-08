Kreekal osa taastusravi läbitud

Tsiprase tegi rõõmsaks see, et Kreeka lõpetas esmaspäeval kolmanda ja viimase päästepaketi kaheksa-aastasest abiprogrammist. Samas on ametnike sõnul programmi lõpp vaid väike osa pikast teest. Kreeka valitsus peab järgmise kahe aasta jooksul kärpima pensione ning jätkama maksude tõstmist, kirjutas Politico. Samuti tuleb järgmise viie aasta jooksul hoida eelarve ülejääki 3,5 protsendil sisemajanduse kogutoodangust (SKT), pärast seda aga 2060. aastani 2,2 protsendil. «Kokkulepetest tuleb kinni pidada,» manitses Euroopa Komisjoni majandusvolinik Pierre Moskovici.