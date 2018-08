Kriisi eelõhtul saab töötajast kuningas

«Kui on normaalne majanduskasv – kriisi veel ei haista, aga ei ole ka buumi –, siis sellega võrreldes on praegu vabu töökohti ikka mitu korda rohkem. Ja töötus on ka vähenenud,» ütles tööandjate keskliidu analüütik Raul Aron. Viie aasta taguse ajaga võrreldes on praegu iga vaba töökoha kohta kolm korda vähem töötuid.