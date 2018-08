Leedu vahetas oma nõukogu liikme Rail Balticu ühisfirmas välja

AS RB RAIL aktsionärid – OÜ Rail Baltic Estonia, SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas ja UAB Rail Baltica Statyba – kinnitasid uue nõukogu järgmiste liikmetega: OÜ Rail Baltic Estonia tegevjuht Riia Sillave, Latvijas Dzelzceļš VAS-i juhatuse esimees Edvīns Bērziņš, OÜ Rail Baltic nõukogu liige Anti Moppel, UAB Rail Baltica Statyba tegevjuht Karolis Sankovski, ettevõtte Latvijas Dzelzceļš aseõigusdirektor haldusküsimustes ja presidendi nõukogu sekretariaadi juhataja Vineta Rudzīte ning ÜRO Espoo konventsiooni rakenduskomitee esimees Romas Švedas.

AS RB RAIL nõukogu koosneb kuuest liikmest, kes valitakse ametisse kolmeks aastaks. Kõik aktsionärid – Eesti, Läti ja Leedu – nimetavad kaks kandidaati, kelle peab heaks kiitma aktsionäride üldkoosolek.

Romas Švedas on advokaat, kes omab laiapõhjalisi teadmisi ja kogemusi rahvusvaheliste majandussuhete arendamisega ning infrastruktuuride projektidega energia ja transpordi valdkonnas. Lisaks omab ta hulgaliselt koostöö kogemusi rahvusvaheliste organisatsioonidega nagu Euroopa Liit ja ÜRO.

Švedas on olnud riigiteenistuja 20 aastat ning alates 2011. aastast täidab ta Vilniuse Ülikoolis rahvusvaheliste suhete ja poliitikateaduste instituudis sõltumatu eksperdi ja lektori kohuseid. Ta on endine Leedu energeetikaministri asetäitja, majandusliku julgeolekupoliitika osakonna juhataja ja välisministeeriumi majandussuhete osakonna juhataja, Leedu alaline esindaja Euroopa Liidus Brüsselis ja Leedu alalise esinduse nõunik ÜRO kontoris ning teistes rahvusvahelistes organisatsioonides Genfis.

Romas Švedas oli Leedu ettevõtete AB Klaipedos nafta, AB Litgrid, AB Lietuvos dujos ja VĮ Ignalinos atominės elektrinės juhatuste liige ning esimees. Alates 2016. aastast on Švedas AB Lietuvos Geležinkeliai juhatuse esimees (sõltumatu juhatuse liige). Samuti on ta 2014. aastast ÜRO Espoo konventsiooni rakenduskomisjoni liige ning alates 2017. aastast selle esimees.

Brüsseli lähetusel tegi Švedas tihedat koostööd Euroopa Liidu koordinaatoriga ja on võtnud osa Rail Baltica projektist alates varajastest etappidest. Energeetikaministri asetäitjana vastutas ta Leedu-Rootsi (NordBalt) ja Leedu-Poola (LitPolLink) elektrivõrkude ühendamise ning LNG terminali eest.

Samuti oli ta vastutav Ignalina tuumaelektrijaama sulgemise ja demonteerimise ning Leedu uue tuumaelektrijaama arendamise eest. Švedase vastutusalasse kuulus ka Leedu elektri- ja gaasituru liberaliseerimine, aidates viia Leedu seadusandlusesse Euroopa Liidu kolmas energiapakett.

Romas Švedas on õppinud organisatsioonijuhtimist Balti instituudi – Baltic Institute of the Corporate Governance (BICG) – haridusprogrammides.

AS RB RAIL on Eesti, Läti ja Leedu ühisettevõte, mis on loodud selleks, et ellu viia Rail Baltic – esimene omataoline Baltimaade-ülene taristuprojekt.