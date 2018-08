Kahtlused Tesla börsilt lahkumise ümber on pannud aktsia pendeldama

Volatiilsuse tähe all möödus ka Tesla esmaspäevane börsipäev, mil ettevõtte aktsia langes varajasel kauplemistundidel ligemale neli protsenti, kuid taastus mõnevõrra päeva lõpuks. Musk tegi Twitteris börsilt lahkumise ettepaneku seitsmendal augustil, millele järgnes aktsia rekordiline tõus, kuid pärast seda on toimunud ainult langus. Keskeltläbi on Tesla aktsia langenud pärast säutsu umbes viiendiku võrra.

Eksperdid on seadnud kahtluse alla ettevõtte tegevjuhi väite, mille järgi on ta leidnud börsilt lahkumiseks vajaliku finantseerimise. «Tesla paistab tõesti uurivat võimalusi privaatselt kaubeldavaks minekuks, kuid see protsess pole üldse nii kaugel, kui me varem arvasime,» ütles JP Morgani analüütik Ryan Brinkman.