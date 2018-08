Türgi ei taha, et USA uuriks ühte nende pankadest

Valge Maja teate järgi ei kaalu USA Halkbanki uurimise lõpetamist enne kui Brunson on vabastatud. Türgi valitsus on siiani väitnud, et Halkbanki vastu esitatud süüdistused põhinevad võltsitud dokumentidel ja on seega alusetud. Halkbank, mis on Türgi seitsmendada suurim pank ja üks riigi suurimaid laenajaid, on siiani kõiki süüdistusi kategooriliselt eitanud.