Euroopa Liit tahab kiirendada sotsiaalmeedia hiidude kontrollimeetmeid

Nii Facebooki, Twitteri kui ka YouTube’i esindajad nõustusid 2016. aastal Euroopa Komisjoniga, et suudavad eemaldada enamiku terroristide poolt loodud propaganda materjalist vähemalt 24 tunni jooksul peale ebasobivast sisust teada saamist, kirjutab CNN Money .

Tänavu märtsis nõudis aga Euroopa Komisjon sotsiaalmeedia ettevõtetelt terrorirühmituste poolt loodud sisu eemaldamist vähemalt ühe tunni jooksul. Euroopa Komisjoni teatel on ettevõtted küll sisu kontrollimisel teinud suuri edusamme, kuid siiski ei ole tulemused piisavalt märgatavad.

Nii töötab Komisjon nüüd selle nimel, et luua regulatsioonid, mis sunnivad sotsiaalmeedia platvorme eemaldama ebasoovitava sisu senisest kiiremini. Kuigi uute regulatsioonide sisu ei ole veel avalikustatud, on võimalik, et seejuures järgitakse Saksamaa eeskuju.