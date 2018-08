Suurtehing karastusjookide turul

Mullivee valmistaja SodaStream on aga tuntud kui tervislik alternatiiv rohkelt suhkrut sisaldavatele karastusjookidele nagu Pepsi-Cola või Coca-Cola. Nooyi sõnul sobib see hästi PepsiCo tuleviku plaanidega pakkuda tervislikumaid ja toitaineterikkamaid tooteid ning sealjuures vähendada Pepsi tootmisest tulenevat keskkonda kahjustavat jalajälge.

Näiteks on SodaStreami aktsiad tõusnud rohkem kui 320 protsenti viimase kahe aasta jooksul peale ettevõtte brändi muutmist mullivett valmistavaks ettevõtteks. Sellega loodab ka Nooyi tõsta Pepsi aktsiaid.

Tehingut rahastab Pepsi oma vahendite eest ning ostu lõplik vormistamine on planeeritud 2019. aasta jaanuarisse.

Lisaks teatas Nooyi, et lahkub Pepsi juhi kohalt oktoobris. Tema asemel hakkab ettevõtet juhtima firma varasem ärijuht Ramon Laguarta. Nooyi käe all on Pepsi viimase 12 aastaga tõusnud üheks juhtivamaks toidu ja karastusjookide valmistajaks maailmas.