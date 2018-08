Kreeka lõpetas viimase päästepaketi

Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM) tegevdirektori Klaus Reglingu sõnul on Kreeka abipaketi raames suutnud saavutada mitmeid olulisi reforme maksupoliitika suunal, sealhulgas maksude vältimise vastu võitlemise kui ka avaliku tulu reformide alal, kirjutab Bloomberg .

Kokku laenas Euroopa Liit Kreekale kolme päästepaketiga 2010., 2012. ja 2015. aastal 289 miljardit eurot. Augusti alguses tehtud viimast ESM-i 15 miljardi suurust väljamakset kasutati selleks, et viia Kreeka reservid 24 miljardi euroni. Ülejäänud 5,5 miljardit eurot suunati võlgade katteks.

Kreeka päästeprogrammi raames kahandasid laenuandjad Kreeka sisemajanduse kogutoodangut ja tõstsid töötuse 27 protsendini. ESM-i direktori Klaus Reglingu sõnul on Kreeka majanduskasv tänaseks suures osas taastunud, riigieelarve puudujääk on asendunud ülejäägiga ning töötuse määr on langenud alla 20 protsendi.