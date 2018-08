Kaupmehed on raskes olukorras

«Sel aastal on tarbijahinnad kallinenud kolme protsendi võrra ning väga suur mõju on siinkohal kütusel ja alkohoolsetel jookidel,» tõdes statistikaameti juhtivanalüütik Viktoria Trasanov Äripäeva raadio saates «Arvude taga.»

Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing lisas, kui varem oldi harjutud, et palgad tõusevad, aga hinnad ei tõuse, siis 2017. aastal hakkasid tõusma ka hinnad, mis on mõjutanud paljude leibkondade väljaminekuid, millest eriti olulisel kohal on kütus.