Trumpi sanktsioonid kriibivad Putini ja Merkeli plaane

The Wall Street Yournal teatas Valge Maja valmisolekust sanktsioonide kehtestamiseks Nord Streami rajavate ettevõtete vastu, kuid rõhutas, et lõplikku otsust veel pole. Järele mõtlemise kohaks nimetati valikut, kas kehtestada sanktsioonid vaid Läänemere põhja toru rajavatele ettevõtetele või laiendada piiranguid ka projekti rahastajatele.

Varem teatas senaator John Barraso, et Euroopa Liit peaks vähendama Venemaalt ostetava maagaasi hulka, selle asemel, et tarneid suurendada.

President Donald Trump on korduvalt Nord Stream 2 vastu sõna võtnud, sest etma hinnangul ohustab Euroopa sõltuvus Venemaa gasist rahvusvahelist tasakaalu.

Venemaa algatas Nord Streami ehitamise, et karistada Euroopa Liidule läheneda soovivat Ukrainat, võttes sellelt riigilt ära maagaasi transiidist teenitavad tulud. Äsjasel tippkohtumisel teatas Merkel, et gaasitarned Euroopasse peavad ka edaspidi toimuma läbi Ukraina. Putin aga täpsustas, et Ukraina transiit peab vastama nö majanduslikele tingimustele.