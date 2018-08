Kuivõrd Aidu tuulepargi vaidluse valguses on taas üles kerkinud süüdistused, et kaitseministeerium piirab ettevõtjate tegevusvabadust, selgitab valdkonna eest vastutav Meelis Oidsalu, et see ei ole nende isiklik vimm Andres ja Oleg Sõnajala vastu, vaid asi on Eesti kaitsevõimes.