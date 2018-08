Haigekassa nimevahetuse saaga jõuab lõpule: pastakaid välja ei vahetata

«See nimevahetuse summa ei ole meie mõtetes kunagi olnud nii suur, kui seda on ajakirjandus kirjutanud,» sõnas Haigekassa juht Rain Laane. Tema sõnul on kurb, et ajakirjanikud võtsid selle numbri eelnõust ning iga uue artikliga tõusis see arv 100 000 euro võrra, jäädes lõpuks inimeste mällu miljoni eurona. «See number hakkas elama oma elu,» kommenteeris Haigekassa juht.