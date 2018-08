Eesti sprotitootja vähendas poliitiliste riskide tõttu eksporti Venemaale

"Ettevõte ei saada praegu väga palju oma tooteid Venemaale, vaid töötab pigem teiste turgudega," ütles DGM-i turundusdirektor Aljona Protassova BNS-ile. Tema sõnul on ettevõte praegu ennekõike keskendumas Skandinaavia turule. "Skandinaavia turg on meie jaoks väga oluline, kuna seal on poliitilisi riske vähem," märkis ta.

Protassova sõnul on ettevõte ekspordimahtu Venemaale vähendanud vaid poliitiliste riskide pärast. "Kasulikum on teha reklaami, degustatsioone ja koostada strateegiat Euroopa Liidu riikides, kus valuutakursid ja poliitiline olukord on stabiilsem," lisas ta.

Ettevõttel on tänavu plaanis eksporditavast toodangust 25 protsenti viia Venemaa turule, 45 protsenti Skandinaavia turule ja 30 protsenti teistele turgudele. Tänavu veebruaris moodustas eksport Venemaale veel 40 protsenti ettevõtte poolt eksporditavast toodangust.

Venemaa veterinaaramet Rosselhoznadzor eemaldas detsembris Eesti ja Läti sprottide impordikeelu kahelt ettevõttelt, DGM Shipping AS-ilt ja SIA Karavelalt.

"Ülejäänud ettevõtetele kehtivate impordikeeldude võimalik eemaldamine tuleb kõne alla siis, kui Eesti ja Läti vastavad institutsioonid on esitatud piisavad tõendid, et tuvastatud rikkumised on kõrvaldatud," ütles Rosselhoznadzori pressiesindaja toona.

Rosselhoznadzor keelas 2015. aasta suvel kalatoodete impordi Eestist ja Lätist, viidates veterinaar- ja ohutusnõuete rikkumistele.