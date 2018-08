Ratas: Danske rahapesu süüdlased tuleb vastutusele võtta

"Avalikus meediaruumis on õigustatult palju tõstatatud küsimusi Danske panga rahapesu kahtluste kohta Eestis aastatel 2007-2015. Tegemist on minu hinnangul väga tõsise probleemiga, mis on kahjustanud rahanduse ja kogu Eesti riigi rahvusvahelist mainet. Toetan kindlalt kõigi asjaolude kiiret ja põhjalikku välja selgitamist ning võimalike süüdlaste vastutusele võtmist," ütles Jüri Ratas oma Facebooki lehel.

"Meil tuleb välja selgitada, kas ja millised riiklikud instantsid on Danske juhtumi puhul ebaefektiivselt töötanud. Samuti saada selgus, kui laialdane on rahapesu probleem Eesti krediidiasutustes laiemalt. Teadlikult toime pandud ebaseaduslike tegevuste ilmnemisel tuleb selgelt vastutada ka Eestis kasumit teeninud pankadel," lisas Ratas.

"Samuti olen andnud korralduse, et valitsus arutab kogu temaatikat veel sel kuul oma kabinetinõupidamisel. Pean väga oluliseks kõigi asjassepuutuvate organisatsioonide laiapõhjalist koostööd ning parlamendi ja valitsuse aktiivset rolli," sõnas Ratas ning märkis, et kõigi parlamendierakondade toetus ja koostöö on selles küsimuses oluline.

"Minu kindel veendumus on, et pankade olulisim valuuta on usaldus, mida tuleb klientidele kahtlusteta pakkuda. Kõikide seotud instantside, sealhulgas Eesti Pangaliidu roll on tagada, et kontrollmehhanismid oleks piisavalt tugevad ning võimalused ebaseaduslikeks finantsskeemideks oleks välistatud. Danske panga juhtumi osas tuleb tuua kogu tõde päevavalgele. Ainult nii saame taastada tõsise löögi saanud usalduse krediidiasutuste ja Eesti riigi suhtes ning tagada, et samalaadsed juhtumid tulevikus ei korduks," ütles peaminister.

Danske Banki Eesti filiaali kaudu võidi pesta aastatel 2007 kuni 2015 kuni 7 miljardit eurot, mis teeks sellest ühe suurima teada oleva rahapesu juhtumi Euroopas. Juhtumit uurib Danske Bank ise, Pariisi esimese astme kohus, Taani finantsinspektsioon, Eesti prokuratuur ning Taani prokuratuur.