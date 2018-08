Läti piimatootjad kurdavad: kohaliku piima osakaal langeb, sest poed ostavad välismaist piima kokku

Liidu juht Jānis Šolks ütles, et selle taga on suuresti jaemüüjad, kuna ehkki Läti tootjatel on võimekus täielikult rahuldada kohalikku piimanõudlust, ostavad poed välismaist toodangut ja müüvad seda oma kaubamärgi all. Tema sõnul ei ole päris selge, miks nii toimitakse.