Arenevat maailma ähvardab finantskriis

Brasiilia, kus inimesed nõuavad korruptsioonisüüdistusega silmitsi seisva endise presidendi ennistamist oma kohale, on üks riikidest, kus rahvusvaluuta on kõvasti kukkunud.

Areneva majandusega riikidel on halb aeg: tugevnev dollar ja kallinev nafta on rahvusvaluutade kurssi raputanud. Süveneva jooksevkonto puudujäägi tingimustes tähendab see, et majandustiigreid võib ees oodata pöördumine IMFi poole.