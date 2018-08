Karm aastapäev: täna 20 aastat tagasi varises kokku Venemaa majandus

Valitsus võttis suuna nn eelarve suveräänsusele, mis tähendas selle täitumise lahti sidumist investoritest. Selleks asuti vähendama eelarve puudujääki ja riigivõla mahtu. Eelarvepoliitikat karmistati selliselt, et peamiselt energiakandjate ekspordist sõltuv Venemaa suunas reservfondi kõik lisasissetulekud, mis laekusid nafta 40st dollarist kallima barreli hinna puhul. Selle tagajärjel ei saavutanud Venemaa riigieelarve defitsiit enam kunagi sellist taset nagu augustikriisi eel, ulatudes praegu 13 protsendini eelarve mahust.

Kuna Venemaa heaolu sõltub naftast ja gaasist, siis muutuvad reservid ülimalt oluliseks, et üle elada nõudluse kõikumised. Loodud reservid võimaldasid Venemaal valutult üle elada nafta odavnemise 2008. ja 2014. aastal. Maailmapanga hinnangul asub Venemaa oma reservide piisavuse poolest praegu maailmas teisel kohal.

Kriisiga kaasenud muudatused Venemaa majanduspoliitikas taastasid usu riigi edu võimalikkusesse. Kui 1999. aasta alguses ei uskunud keegi majanduskasvu võimalikkusesse, siis lõpptulemuseks saavutati 6,4protsendiline kasv, hoides kasvukurssi järgneva kümnendi jooksul.

Kuigi Venemaa finantsüsteem saavutas mustast esmaspäevast kuni tänaseni piisava tugevuse, tõdes Rossiskaja Gazeta uut ohtu – lääneriikide karme sanktsioone, mis on inimestes taas tekitanud uue kriisi eelaimdust. Kardetakse embargo kehtestamist Venemaa naftale või siis panganduse välja lülitamist rahvusvahelistest maksesüsteemidest. Hirmunult vaadatakse Iraani poole, mille igapäevaelus peegelduvad just sellise välismajanduspoliitika tagajärjed.

Valitsuse häälekandja loodab, et väga karme meetmeid ei rakendata

Rossiskaja Gazeta küsib siinkohal, kas võib kindel olla, et musta esmaspäeva kordumine on ka nüüd välistatud? Valitsuse väljaanne annab sellele küsimusele loomulikult jaatava vastuse, kuid teeb seda üpris ettevaatlikult: „Tundub justkui, et jah.“