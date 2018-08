Hansson näeb Keskerakonna valimislubaduses mitmeid riske

«Võib ka juhtuda, et kinnisvara soetamise taskukohasus satub löögi alla, kuna kõigil on järsku hästi kerge kinnisvara osta, aga sama kiiresti kinnisvara juurde ei tule. Siis me hakkame kuulma noortest peredest, kes enam ei saa kinnisvara soetada, sest hinnatase on eest ära jooksnud,» ütles keskpanga juht.