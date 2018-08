Maksuvõlas Anders Tsahknale tõttas pere appi

Augustis ostis kinnistu lõpuks ära värskelt asutatud ettevõte Tolos OÜ, mis kuulub Paul-Kristian Padrikule. Delfi andmetel on Paul-Kristian maksuvõlas PJV Hooldusravi juhatuse liikme Lee Padriku poeg, kes on omakorda Anders Tsahkna õde.

PJV Hooldusravi on saneerimisel eelmisest aastast nin üheks saneerimise õnnestumise tingimuseks on olnud lootus, et haigla saab haigekassa õendusabiteenuse hankel senisest suurema lepingu, millega ei ole absoluutselt rahul Tsahkna konkurendid, kes on hanget alates maikuust vaidlustanud.