Yandex: võimalik, et meie juhid ja kasutajad saavad tasuta kindlustuse

Postimees kirjutas eile sellest, et paljudel äpitaksodel pole seaduses nõutud sõidukikaarti, mistõttu saavad need autod sõita hariliku liikluskindlustusega. Takso kindlustamine oleks neli korda kallim, sest taksod satuvad keskmiselt 4,2 korda, sõidujagajad aga koguni viis korda sagedamini liiklusõnnetusse.

Taksoäpid ei ole aga kohustatud küsima nende kaudu sõitu alustavalt juhilt sõidukikaarti, mis tõendaks, et juht kasutab taksokindlustusega autot.

Yandex Taxi rahvusvaheliste avalike suhete juht Natalia Zhuravlova ütles Postimehele, et nad ei tööta otseselt juhtidega, vaid teevad koostööd juriidiliste isikutega - kohalike taksofirmadega. "Lepingu alusel on meie partnerid kohustatud rangelt järgima kõiki seadusest tulenevaid nõudmisi. Partnerite juhtidel peavad olema kõik vajalikud dokumendid, mis on seadusega nõutud ning partnerid ise on kohustatud kontrollima dokumentide olemasolu," kinnitas Zhuravlova.

Zhuravlova lisas, et vaatamata sellele, et Yandex.Taxi on mobiilirakendus, mitte vedaja, on nad mõnedes riikides juba kehtestanud tasuta kindlustusprogrammi juhtidele ja kasutajatele sõitude ajaks. "Võimalik, et tulevikus rakendame seda ka Eestis," ütles Zhuravlova.

Taxify pressiesindaja Marek Undi sõnul ei kontrolli Taxify, kas nende juhtidel on sõidukikaart. «Sõidukikaardi olemasolu on juhi vastutada ning seda kontrollib kohalik omavalitsus, kellel on õigus kaardi puudumisel juhile trahv määrata,» ütles Unt.

Uberi Baltimaade tegevjuhi Enn Metsari kinnitusel on nemad pärast uue seaduse jõustumist vanade ja uute juhtide dokumente aktiivselt kontrollinud. «Võimalik, et juhid on ise oma sõidukikaardi hiljem tühistanud,» selgitas ta, miks meie kolm sõidukikaardita Uberi taksot leidsime.

Metsari sõnul võiks majandustegevuse register taksoplatvormile automaatselt teada anda, kui nende juht sõidukikaardi tühistab, praegu peab dokumente käsitsi kontrollima.