Sõnajalad vilistavad Aidus seadustele

«Riik ei saa valikuliselt teha ühe ehitusobjekti puhul teisi reegleid kui teistele arendajatele, kellelt nõutakse seaduste üks-ühele järgimist. Ei ole vahet, kas see on Aidu tuulepark või kunstiakadeemia – et ehitis saaks kerkida, peavad kõik nõuded olema täidetud,» rääkis kaitseministeeriumi asekantsler Meelis Oidsalu.

Kuigi ministeerium on veendunud, et seal käib juba aasta aega ebaseaduslik ehitustegevus – ning on enda kinnitusel seda ka kohtus kahel korral tõestanud –, väitis Aidu Tuulepark OÜ juhatuse liige Andres Sõnajalg veel hiljuti, et kaitseministeerium valetab ja takistab jõhkralt nende ettevõtlusvabadust.