Pirita TOP hotelli ostis poliitpõgenikust vene miljardär

Eile teatas Tallinki suuraktsionär AS Infortar, et müüs Pirita Spa Hoteli ettevõttele Purje Vara OÜ. Viimases on osalus Putini režiimi poliitpõgenikul, väidetavalt Eestis elaval vene miljardäril Sergei Kolesnikovil, kirjutab Äripäev.