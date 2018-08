Valitsus kiitis heaks põllumeeste kindlustusmaksete toetusskeemi

Mahepõllumajanduse toetus tõuseb 4,8 miljoni euro võrra kokku 87,2 miljoni euroni. "Eesti mahepõllumajandussektor on kiirelt arenenud ning oluliselt on suurenenud ka toetuse taotlejate arv," märkis maaeluminister Tarmo Tamm pressiteate vahendusel.

Koos taotlejate arvuga kasvab ka mahepõllumajandusmaa pindala, mille kohta toetust taotletakse, mistõttu on tekkinud toetuse eelarves puudujääk ning ületaotlemise korral tuleks toetuse ühikumäärasid vähendada, lisas minister. "Et sellist olukorda ära hoida, oleme teinud tihedalt koostööd põllumajandustootjate esindusorganisatsioonidega ja otsinud lisavahendeid puudujäägi katmiseks," märkis ta.

Uue toetusskeemina luuakse riskijuhtimise meede, mis väljendub kindlustustoetusena. "On oluline, et põllumehed tegeleksid riskijuhtimisega, mis aitaks leevendada ilmakahjusid ja tagasilööke turgudel," ütles Tamm pressiteates. Riigi roll on tema sõnul eeskätt riskijuhtimist soodustava keskkonna loomine, ent riskide hajutamisel jääb põhivastutus peamiselt põllumajandusettevõtjale endale.

Eelnõust selgub, et põllukultuuride kasvatajaid on Eestis ligikaudu 9500, viljapuude, marjade ning puukoolides taimede kasvatajaid ligikaudu 1300 ning loomakasvatajaid ligikaudu 6900. Kindlustustoetuse sihtrühm on maksimaalselt 2100 taotlejat, sealhulgas 1900 tootjat, kellel on üle 100 hektarit maad ning lisaks 200 suuremat veise- ja seakasvatajat.