Prantsuse ametiühingud: Air France'i peab juhtuma prantslane, mitte välismaalane

Ettevõtte kümnest ametiühingust üheksa tegid ühisavalduse, kus teatati, et «on mõeldamatu, et Air France'i, mis on Prantsuse firma aastast 1933, langeb välismaalasest tegevjuhi kätte, kelle kandidatuuri toetab meie konkurent». Samuti märgiti, et tegevjuhil peab olema «sügav arusaam Prantsuse sotsiaalsest mudelist».