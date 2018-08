Kõiki ettevõtjaid ootab 1. septembrist uus kohustus

Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes omab äriühingut otseselt või kaudselt. Otsene omamine tähendab, et füüsiline isik omab äriühingus rohkem kui 25 protsendi suurust osalust või omandiõigust.

Kaudse omamisega on tegemist siis, kui äriühingus omab rohkem kui 25 protsendi suurust osalust või omandiõigust teine äriühing, mis on füüsilise isiku kontrolli all. Kokkuvõttes: tegeliku kasusaaja andmed peavad esitama nii ühemehefirmad kui ka suured kontsernid.