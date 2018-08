A. Le Coqi poolaasta müük kukkus tugevalt

«Aktsiisipoliitika on toonud meile jõulise ekspordihüppe, mille üheks mootoriks on olnud õlle, siidri ja long drink’ide üha suurenevad müügid lõunapiiril, ning see tendents ei näi veel raugevat,» ütles Noop. Lisaks otsitakse põhjapiiri ja sisemaa müügi langusele kompensatsiooni ka muudelt turgudelt. «A. Le Coqi tooteportfellil on hea ekspordipotentsiaal ja tulevikus lisandub uusi eksporditurge kindlasti veelgi,» lisas Noop.