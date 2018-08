Sõidujagajad sõidavad seadusest üle

Takso sõitmiseks on uue ühistranspordiseaduse järgi vaja kolme luba: taksoveoluba, teenindajakaarti ja sõidukikaarti. Sõidujagajatele on sõidukikaardita sõitmine esmaspilgul küll rahaliselt kasulikum, ent juht võtab nii suure riski, sest kindlustusandjal on õigus keelduda avarii teinud auto eest hüvitist maksta, kui see oli kindlustatud sõiduautona, aga tegelikult sõitis taksot. Õnnetuse sattunud taksokindlustuseta ja sõidukikaardita sõidujagaja põhjustatud kahju hüvitab kannatanule liikluskindlustuse fond, kuid nõuab raha sõidujagajalt sisse.