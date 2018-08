Riik tahab toetada 2 miljoniga põllumeeste kindlustusmakseid

Konkreetsed loodus-, kliima- ja terviseriskid ning kriisid ohustavad eelkõige just põllumajanduslikku esmatootmist. Tootmisriskid viitavad võimalusele, et väljundid on oodatust madalamad ning need võivad tuleneda äärmuslikest ilmastikutingimustest või mõjutavad põllumajandustoodangut kahjurid ja haigused, lisas maaeluministeerium.