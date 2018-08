Raudtee veomahud on tõusuteel

Kõige enam veeti Eesti Raudtee taristul väetisi, mineraalseid kütuseid ning põlevkivi. Transiitveod moodustasid esimese seitsme kuu jooksul Eesti Raudteel liikunud vedudest pea 5,6 miljonit tonni, mis on 25 protsenti kõrgem tulemus kui 2017. aastal samal perioodil.

«Eesti Raudtee veomahud on juba eelmise aasta septembrikuust olnud järjestikku tõusuteel, mis annab kinnitust sellest, et nii meie kui ka kaubavedajate järjepidev töö on olnud tulemuslik,» kommenteeris veomahtude kasvu Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee.