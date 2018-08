Hea uudis: Versobanki hoiustajad saavad kogu raha kätte

„Juunis otsustasime eranditult kõigile hoiustajatele ennetähtaegselt kompenseerida hoiustel ja arvetel olnud raha kuni 200 000 euro ulatuses ja veel täiendavalt 30 protsenti seda ületavast saldost. Nüüdseks on selgunud, et saame välja maksta kõik hoiused, kuna likvideeritaval pangal on piisavalt rahalisi vahendeid,“ ütles Versobanki likvideerija, KPMG partner Eero Kaup.