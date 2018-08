Mart Jesse: õnnetuste arvu kasv on tõstnud liikluskindlustuse hinda

Võrreldes eelmise aasta esimese kuue kuuga on tänavu poole aastaga liikluskindlustuse keskmine kahju suurenenud 17 protsenti ja see on tõusnud 2000 euro lähedale.



«Mida rohkem on õnnetusi ja mida kallim on õnnetuste maksumus, seda kallim on ka kindlustusmakse,» tõdes Jesse. Tema sõnul on liikluskindlustuse teenused sisuliselt identsed, mistõttu on hinnakonkurents see, mis on seltside vahel tugev.



«Tänu konkurentsile ei ole tarbijad pidanud maksma nii palju, kui nad matemaatiliselt oleks pidanud maksma,» ütles Jesse, lisades, et viimase kuue aasta summeeritud kahjum on 30 miljonit eurot liikluskindlustuses kindlustuseandjatele.



«Tallinna liikluspildis on näha, et ristmikel toimunud juhtumid on visanud väga kõvasti üles, et liiklus on üha tihedam ja neid juhtumeid leiab ristmikel kindlasti rohkem aset kui varem,» ütles Jesse.



Jesse sõnul üritavad nad paari nädalaga enda jaoks selgeks saada, miks on kasvanud Pärnumaal, Raplamaal ja Valga piirkonnas õnnetusjuhtumite arv. «Hüpotees, mis on üleval, on see, et siin alko- ja muu maksuralli, mis siin lõunanaabrite vahet käib, on endaga kaasa toonud ka õnnetusjuhtumite arvu kasvu,» sõnas ta.



Jesse sõnul ei tasuks siiski poole aasta peal pikaajalisi järeldusi teha, eriti seetõttu, et oktoober, november ja detsember on tavaliselt liikluspildis nirumad kuud. «Tibusid loetakse liikluskindlustuses mitte sügisel, vaid majandusaasta möödumisel ehk jaanuaris,» lausus ta.



