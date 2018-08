Ossinovski ettevõtte puhaskasum neljakordistus

Aasta lõpus omandas Skinest Rail sajaprotsendilist osalust ettevõttes Lokomotiiv Investeeringud OÜ, mis oli Daugavpils Lomotivju Remonta Rupnica AS-i (DLRR) 46 protsendi aktsiate omanik, mistõttu muutus viimane Skinest Raili tütarettevõtjaks. DLRR oli ülemöödunud bilansipäeva seisuga sidusettevõte, kuid nüüd on see tütarettevõte.

Valdusfirmale Skinest Hydro AS kuuluvad Gruusias hüdroenergeetika alal tegutsevad tütarettevõtted. Peamised investeerimisobjektid on 6,6-megavatine Kintrishi hüdroelektrijaam, mis on alustanud tööd ning 16,5-megavatise võimsusega Lakhami 1 ja Lakhami 2 hüdroelektrijaamad, mille projektile on saadud ehitusluba. Investeeringute üldmaht ületas mullu 2,7 miljonit eurot.