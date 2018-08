Danske sulgeb Eesti kontoreid

Aja jooksul vähendab pank ka oma Baltikumi operatsioone ja töötajate hulka. «Tegemist on sujuva protsessiga ja see sõltub sellest, millises tempos meie kliendiportfell väheneb. Teenindame jätkuvalt paljusid kohalikke kliente ja oleme ka edaspidi esindatud Baltikumis, et teenindada oma põhjamaiste klientide tütarettevõtteid ja rahvusvahelisi korporatsioone. Meil on ka edaspidi kohalikud töötajad kõigis Balti riikides,» teatas pank.