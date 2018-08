Uus-Meremaa keelab välismaalastel kinnisvara ostmise

Uue seaduse taga on välismaalaste poolt ülimalt kõrgeks aetud eluasemete hinnad, mis ei lase paljudel kohalikel inimestel omale elamist hankida. Välismaalased ei tohi nüüdsest osta juba olemas olevat kinnisvara, kuid võivad hankida uusi eluasemeid, mida hakatakse alles rajama. Ilma piiranguteta võivad osta need välismaalased, kellel on alaline elamisluba.