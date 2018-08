RKAS hakkab jälgima hoonete energiakasutust

Lisaks energiakasutuse hindamisele on oluline jälgida, et saavutatav energiasääst ei tuleneks hoone kasutajate tervise ehk hoonete sisekliima arvelt.

Testlahenduse eesmärk on katsetuse käigus saada ülevaade ja arusaam, kas uudne tehnoloogiline lahendus on kulutõhus ehk kas investeeringut on võimalik katta energiasäästu arvelt ning kas see võimaldab tõsta avaliku hoone energiatõhusust ja ka mõõta energiatõhususele suunatud investeeringu tasuvust.