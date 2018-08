Kalastajad: Linnamäe pais tuleb lammutada rannakalanduse kaitseks

«Ka rannakalandus kuulub meie pärandkultuuri ja ajalukku. Kala on Jõelähtme kandi rannas püütud tuhandeid aastaid enne seda, kui Jägala jõele üks riigi elektritootmise seisukohast vähem kui tähtsusetu elektrijaam püsti pandi,» ütles Tammeleht pressiteate vahendusel.

Tammeleht peab alusetuks Jõelähtme vallavalitsuse katset seostada Linnamäe paisu nahkhiirte kaitsmisega. «Hiljutine nahkhiirte uuring, millele Umboja [Jõelähtme vallavanem] toetub, ei käsitle üldse Linnamäe paisu ümbrust. Uuring keskendus Koeralooga silla ja Jõelähtme suubumisala ümbrusele ning Ülgase koobastele. Need kõik asuvad Linnamäe paisust linnulennult umbes kilomeetri kaugusel.»

«Nahkhiirte osas on keskkonnaministeerium omalt poolt tellinud eksperthinnangu ning selle tulemused on risti vastupidised, nimelt märkis ministeerium, et eksperthinnangust lähtuvalt ei sõltu nahkhiirte populatsiooni suurus sellest, kas hoiualale jääb Linnamäe paisjärv praegustes mõõtmetes või taastatakse sealne looduslik jõesäng. Nahkhiirte arvukus võib loodusliku veekogu taastamisel isegi suureneda, sest looduslikud veekogud pakuvad putukatele mitmekesisemaid elupaiku,» märkis Tammeleht.