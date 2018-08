Majanduskriisis Türgi kehtestab USA kaupadele kõrged imporditollid

Türgi asepresident Fuat Oktay ütles kolmapäeval Twitteris, et tollid on vastuseks USA rünnakule Türgi majanduse vastu. Autokaupadele kehtivad tollid tõstetakse 120 protsendi peale, alkoholi tollid 140 protsendi peale ja tubaka tollid 60 protsendi peale. Lisaks kahekordistati tollid ka kosmeetikale, riisile ja söele.

USA presidend Donald Trump kahekordistas reedel Türgile kehtivad terase- ja alumiiniumitollid. Kahe riigi vahelised suhted on jõudnud viimaste aastakümnete kõige halvimasse seisu pärast Türgi invasiooni Küprosele, mis leidis aset 1974. aastal.

Tüli allikaks on 2016. aastal vangistatud ameeriklasest pastor Andrew Brunson, keda Türgi süüdistab terrorismis ja spionaažis. Prokuratuuri väitel oli Brunson seotud Kurdistani Töölisparteiga ning USA-s eksiilis elava islamivaimuliku Fethullah Güleniga, kes aitas väidetavalt korraldada 2016. aasta juulis toimunud riigipöörde katset.

Kahe riigi vahelised pinged on saatnud vabalangusesse Türgi valuuta liiri, mis on kaotanud selle aasta jooksul oma väärtusest üle 40 protsendi. Liiril õnnestus teisipäeval küll kaheksa protsendi jagu taastuda, kuid turud on endiselt mures president Recep Tayyip Erdoğani vastumeelsuse pärast tõsta intressimäärasid, mis aitaks toime tulla kiiresti paisuva inflatsioongia.